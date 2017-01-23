Бойовики гатили по всіх напрямках: один український воїн поранений

У понеділок, 23 січня, проросійські бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні АТО практично по всіх напрямках.

Про це звітують у штабі.

На Маріупольському напрямку терористи гатили з мінометів 120 та 82 міліметрів. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське.

В напрямку Луганська вогонь вівся з 82-міліметрових мінометів по Троїцькому, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів – по Кримському, Новозванівці та Новоолександрівці.

По Пісках цілився снайпер. Загалом за добу бойовики 22 рази відкривали вогонь.

Внаслідок обстрілів один український воїн зазнав поранень.

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