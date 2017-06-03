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Бойовики ІДІЛ вбили більше сотні мирних жителів Мосула, аби ті не покинули місто

16:36, сьогодні 85 Читать новость на русском
Терористи ІДІЛ
Терористи ІДІЛ / hronika.info

В Іраку терористи "Ісламської держави" вбили 120 мирних мешканців Мосула, коли ті намагалися залишити місто.

Про це повідомляє "Анадолу".

"Отримано інформацію про те, що на узбіччі дороги в кварталі Зенджилі в Старому Мосулі знайдено тіла 120 мирних жителів", – зазначив капітан Сил швидкого реагування при МВС Іраку Даргам аль-Хайдарі.

Разом з тим, з підконтрольного бойовикам району Зенджилі вдалося евакуювати більше 150 осіб, зокрема 70 жінок і дітей.

За інформацією іракської поліції, сили безпеки з обережністю просуваються в Зенджилі, де вони контролюють 40% території. Там вже створили коридор безпеки, аби мирні мешканці могли покинути Мосул.

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Нагадаємо, армія Іраку проводить операцію з очищення від бойовиків ІДІЛ районів Мосула.

Теги: Жертви Ірак Ісламська держава Тероризм
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