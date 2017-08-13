Бойовики ІДІЛ влаштували кривавий теракт у Пакистані: фото трагедії

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На сході Пакистану у місті Кветта стався теракт , внаслідок якого загинули щонайменше 15 людей, ще 40 зазнали поранень.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеву владу.
Інцидент стався біля людного ринку. Нападник на мотоциклі, очевидно, у якому була закладена вибухівка, в'їхав у військовий транспорт.
За словами міністра внутрішніх справ Баручістана Сарфраза Бугті, ймовірно, військовий патруль і був ціллю. Він додав, що у місті ввели надзвичайний стан, а лікарні готові приймати постраждалих.
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Як повідомили місцева влада, серед 15 загиблих – не тільки військові. У теракті загинули щонайменше сім мирних жителів.
Відповідальність за нього взяли на себе терористи "Ісламської держави".
На думку генерала армії Камара Джаведа Байва, що таким чином бойовики намагаються зірвати святкування 70-річчя незалежності країни, яке має відбутися у понеділок, 14 серпня.
Раніше 7 серпня, стався черговий теракт у Пакистані, внаслідок якого постраждали 22 людини.