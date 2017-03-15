Бойовики інтенсивно обстріляли українські позиції: зафіксовано використання танків та артилерії

Російськими терористичними військами все більше використовується зброя, що мала би бути відведеною від лінії зіткнення.

Всього зафіксовано 106 обстрілів, з них 44 з використанням мінометів. Також двічі фіксували використання танків та 1 раз артилерії калібром 122 міліметрів. Про це передає прес-центр штабу АТО.

Найбільше обстрілів спостерігали на Маріупольському напрямку: під мінометним вогнем ворога опинились позиції в районі Водяного, Павлополя та Гнутового. В Мар’їнці вів вогонь танк, у Водяному, Широкіному та Березовому – "БМП". Неподалік Гнутового, Новомихайлівці та Широкіного активізувались снайпери.

Попри потужні обстріли, жертв в зоні АТО немає: за добу поранено 6 українських бійців та 1 травмовано.

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На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки, де російські найманці інтенсивно вели вогонь по укріпленнях з кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів, а згодом ще й з танку.

По позиціях поруч Зайцевого, Опитного, шахти Бутівки, Луганського, Троїцького та Кам'янки ворог гатив з гранатометів та мінометів, а біля Луганського – з артилерії калібром 122 міліметра.