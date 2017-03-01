Бойовики кажуть про "тимчасові адміністрації" на підприємствах окупованих територій

Представники так званих "Д/ЛНР" заявляють, що ввели на українські підприємства, що перебувають на окупованих територіях Донбасу такі собі "тимчасові адміністрації".

Про це у своєму Facebook повідомила представник України у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко.

Зокрема, вона зазначила, що звернула увагу ОБСЄ на визнання Росією паспортів псевдореспублік, адже це несе неабиякі загрози.

Я звернула увагу ОБСЄ , що це може вплинути і на звільнення заручників (є великий ризик, що деяких заручників можуть оголосити "громадянами ОРДЛО") і створює підґрунтя для націоналізації українських підприємств. Представники ОРДЛО заявили, що на українські підприємства на окупованих територіях введена "тимчасова адміністрація" (так сором'язливо вони називають націоналізацію української власності),

– написала Геращенко.

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