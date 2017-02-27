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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Бойовики ледь не позбавили водопостачання 14 міст

12:53, сьогодні 552 Читать новость на русском
Бойовики обстріляли насосну станцію на Донбасі
Бойовики обстріляли насосну станцію на Донбасі / www.ukrinform.ua

На територію насосної станції Південно-Донбаського водопроводу влучили три снаряди, які пошкодили стіни прохідної.

Про обстріл повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у Twitter.

За інформацією КП "Вода Донбасу" вночі внаслідок обстрілів пошкоджено Південно-Донбаський водовід, насосну станцію в районі села Василівка, що на Донеччині,
– йдеться у повідомленні.

Персонал насосної станції під час обстрілу був у бомбосховищі, жертв немає. Вода на Маріуполь та Волноваський і Покровський райони поставляється у звичайному режимі.

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Насосна станція подає воду на п'ять фільтрувальних станцій, які забезпечують питною водою жителів 14 міст, а також навколишніх сіл та селищ.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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