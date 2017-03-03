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Бойовики "ЛНР" надумали постачати вугілля до Росії та Криму

17:28, сьогодні 853 Читать новость на русском
Вугілля з Донбасу терористи відправлятимуть до Росії
Вугілля з Донбасу терористи відправлятимуть до Росії / Getty Images

В "ЛНР" "Виконуючий обов'язки першого заступника голови Ради міністрів, міністр надзвичайних ситуацій" Сергій Іванушкін на нараді завив, що веде роботу з укладання нових контрактів на поставки вугілля до Росії та інші країни.

Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

"Зараз йде робота по укладанню нових контрактів на поставку вугілля в Російську Федерацію та інші країни. Зараз йде повністю опрацювання тих підприємств, на яких введено зовнішнє управління. Ми зараз вивчаємо повністю їх потенціал, видобуток, який кількісний склад робочих, вивчаємо повністю економіку цих підприємств, і далі разом з цими підприємствами будемо розробляти, в якому напрямку ми будемо відправляти видобуте вугілля", – зазначив він.

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Крім того, іванушкін зазначив, що вже вдалося домовитися про постачання вугілля в анексований Крим.

Теги: Україна Новини Росії Війна на Донбасі вугільна промисловість Луганськ Новини Криму
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