Бойовики "ЛНР" вбивають мирних мешканців, – розвідка

На окупованій території Луганської області бойовики вбили цивільну особу та поранили ще одного місцевого мешканця.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У зоні відповідальності 6 окремого механізованого полку (Кадиївка) 2 (Луганськ) АК ЗС РФ військовослужбовцями вбито цивільну особу, ще один місцевий житель поранений,

– повідомили в розвідці.

Окрім того, в результаті ДТП, вчиненої військовослужбовцями 6-го окремого мотострілкового полку, травмовано жінку з донькою.

У розвідці також повідомили, що в Луганську двоє бойовиків, погрожуючи зброєю, пограбували місцевого жителя і зникли на його автомобілі.

Систематичні випадки самовільного залишення передових позицій бойовиками змушують командування російських окупаційних військ вимагати підтвердження перебування військовослужбовців на місцях несення служби, зазначили в розвідці.

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"Особовому складу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ, що розташований на передових позиціях, віддано розпорядження зробити фотографії, які підтверджують несення ними військової служби в окопах", – повідомили українські розвідники.