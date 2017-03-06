Бойовики "ЛНР" вже заперечують смерть свого командира

Бойовики заперечують вбивство одного із командирів так званої "Луганської народної республіки" на прізвисько "Пластун".

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив бойовик Євген Сєргєєв на прізвисько "Патріот". Саме він і повідомив спочатку про смерть бойовика.

Відомо, що Сєєргєв – росіянин, який входив до терористичного угруповання "Бетмен". Саме до цього угрупування і належав бойовик "Пластун".

Читайте також: "Гаряча десятка": найвідоміші мертві ватажки бойовиків

Нагадаємо, терористи у соцмережах повідомили про смерть бойовика на прізвисько "Пластун". Бойовика неодноразово використовували прокремлівські ЗМІ з пропагандистською метою.



Інформацію про його смерть підтвердив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.