Бойовики масово розкрадають зброю, – розвідка

На тимчасово окупованих територіях Луганщини було виявленно численні факти розкрадання зброї та боєприпасів бойовиками.
Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.
Так, до розкрадання зброї причетні здебільшого старший офіцерський склад окупаційних військ. 10 березня для допиту щодо факту розкрадання було доправлено під конвоєм начальника служби ракетно-артилерійського озброєння.
А ще троє бойовиків утримують під вартою.
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