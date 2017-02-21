Бойовики на Донбасі почали застосовувати нову тактику

Раніше улюбленою зброєю терористів були міномети. Та під Авдіївкою бойовики вирішили змінити тактику ведення обстрілів по позиціях сил АТО.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу.

"Тепер вони (російські найманці, – 24) роблять ставку на снайперів замість обстрілів з великокаліберної артилерії. Інтенсивність обстрілів з самого ранку знизилась, але на передових ділянках фронту почали частіше з'являтися вогневі точки терористів", – зазначив він.

Читайте також: Бійці АТО показали вбивчі міни, які прилітають від ворога

До слова, новий радник Дональда Трампа з нацбезпеки генерал-лейтенант Герберт Реймонд Макмастер похвалив українську армію у протистоянні з Росією.