Бойовики на Донбасі продовжать війну низької інтенсивності на виснаження, – експерт

В першій половині цього року російсько-терористичні війська здійснюватимуть розвідку боєм і вестимуть війну "на виснаження" на Донбасі.

Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак, повідомляє "Уніан".

Насправді, перша половина року може якраз і полягати в тому, що відбуватиметься протистояння на рівні використання найманців і використання російсько-терористичних угруповань, підготовлених на сході України, які будуть постійно здійснювати розвідку боєм і постійно продовжувати війну низької інтенсивності на виснаження,

– сказав військовий експерт.

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Він зазначив, що завдання такої війни – виснаження українського суспільства і доведення до того, щоб щоденні втрати на фронті перестали бути "сприйнятливими для українського суспільства".

Найбільш ймовірними Бадрак назвав три можливі майбутні сценарії розвитку подій.

"Перший сценарій – це, ймовірно, змова Сполучених Штатів з Російською Федерацією. Другий сценарій – це збільшення конфронтації між Росією і Заходом без урахування інтересів України. І третій сценарій – це створення антипутінської коаліції з урахуванням інтересів України", – повідомив експерт.

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Він додав, що будь-який з цих сценаріїв все ж несе для України ризики, в тому числі щодо збільшення кількості військових атак і ескалації військового конфлікту. На думку Бадрака, найнебезпечнішим періодом може бути час із травня і протягом усього літа.

Імовірність військового сценарію є дуже високою,

– сказав військовий експерт.

Про це, зокрема, свідчить те, що Росія шукає нові військові кадри і сили, вербує найманців.