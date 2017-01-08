Бойовики на Різдво обстріляли будинки мирних мешканців Харцизька: є жертви

Бойовики продовжують безчинства і протиправні дії щодо цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. За даними відомства, 7 січня військовослужбовці окремого зенітно-ракетного дивізіону (Донецьк) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ під час святкування новорічних свят обстріляли цивільні будинки в місті Харцизьк. Читайте також: Бойовики на Різдво поранили 6 захисників України Командування 1 АК приховує факт обстрілу та кількість жертв серед місцевого населення,

– сказано в повідомленні.

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