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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Бойовики на Різдво поранили 6 захисників України

09:00, сьогодні 182 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / Zn.ua

В зоні проведення АТО на Донбасі за минулу добу, 7 січня, в результаті бойових дій поранено 6 українських військовослужбовців, загиблих немає.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по Водяному, а з мінометів різних калібрів – по Мар’їнці, Павлополю, Широкиному та Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Павлополю, Красногорівці, Мар’їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному,
– мовиться у повідомленні.

На луганському напрямку бойовики гатили з мінометів різних калібрів – по Троїцькому та Новоолександрівці. З гранатометів та стрілецької зброї по Лобачевому, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській, та Новозванівці.

Читайте також: Бійці АТО влаштували бойовикам "незабутнє" Різдво

На донецькому напрямку – з 82 міліметрових мінометів та озброєння БМП окупанти обстрілювали Троїцьке. А з гранатометів та стрілецької зброї – Піски, Авдіївку, Майорськ, Новолуганське та Луганське. Загалом відбулося 72 обстріли.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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