  • укр
  • рус
02:11
12 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, 11 січня
Вєсті.UA. Путін-восьминіг. Згадати
Вєсті.UA
19:03, 11 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 23:00: Прогнози економістів. Погіршення погодних умов
Випуск новин
00:22, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Бойовики накрили мінометним вогнем Красногорівку, є поранений

01:02, сьогодні 131 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Терористи обстрілюють житлові райони міста Красногорівка, що на Донеччині.

Про це повідомив глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін на сторінці в Facebook.

"З 23:00 бойовики розстрілюють мінометами житловий сектор Красногоровки. В результаті прямого попадання в житловий п'ятиповерховий будинок по вул. Суворова отримав важке поранення чоловік 1950 року народження. Співробітники поліції надають медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Окупація всієї України не вдалася, але плани Путіна нікуди не зникли, – Портников

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
11 січня, 12:31 Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
Оксана Тропотяга
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Шпигуна "ЛНР", який обстрілював українські позиції, затримала СБУ
 30 серпня 2016 , 06:01 4
Діти на Тернопільщині підхопили екзотичний вірус
 11 жовтня 2016 , 09:31
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук