Бойовики накрили мінометним вогнем Красногорівку, є поранений

Терористи обстрілюють житлові райони міста Красногорівка, що на Донеччині.
Про це повідомив глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін на сторінці в Facebook.
"З 23:00 бойовики розстрілюють мінометами житловий сектор Красногоровки. В результаті прямого попадання в житловий п'ятиповерховий будинок по вул. Суворова отримав важке поранення чоловік 1950 року народження. Співробітники поліції надають медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.
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