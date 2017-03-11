Бойовики намагаються залишити більшу частину Донеччини без води

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що бойовики обстріляли насосну станцію, яка забезпечує водою більшу частину підконтрольних Україні районів Донецької області.

Про це Жебрівський написав у своєму Facebook.

Зараз рашисти обстрілюють насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водоводу. Станція розташована між селами Василівка і Крута Балка недалеко від лінії розмежування. Інформації про пошкодження поки що немає. Оператор насосної станції сховався у бомбосховище,

– уточнив Жебрівський.

Він додав, що ця насосна станція забезпечує подачу води у Волноваський, Червоноармійський та Добропільський райони, а також у Маріуполь. Тому якщо вона вийде з ладу, то більша частина підконтрольних Україні районів Донеччини залишиться без води.

Нагадаємо, вдень 11 березня стало відомо, що бойовики ведуть потужні обстріли житлових кварталів Авдіївки. Пізніше з’явилось відео, як прямим влучанням снаряд поцілив у багатоповерхівку.