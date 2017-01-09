Бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції: є поранені

За минулу добу бойовики 51 раз осбтрілювали позиції військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомили в пресс-службі штабу АТО, передає Інтерфакс.

Зокрема, на Маріупольському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Павлопіль, Красногорівку, Гнутове і Широкино. З мінометів обстрілювали Мар'їнку, Гнутове, Широкино, Троїцьке, Водяне, Талаківці.

На Луганському напрямку під удар потрапила Новозванівка, Лопаскіно та Станиця Луганська – їх обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, за Троїцьким вів вогонь ворожий снайпер.

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На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Луганське, Авдіївку, Майорськ і Луганське.

В результаті обстрілу поранення отримали троє українських військовослужбовців.