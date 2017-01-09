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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції: є поранені

09:17, сьогодні 368 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / 24 Канал

За минулу добу бойовики 51 раз осбтрілювали позиції військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомили в пресс-службі штабу АТО, передає Інтерфакс.

Зокрема, на Маріупольському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Павлопіль, Красногорівку, Гнутове і Широкино. З мінометів обстрілювали Мар'їнку, Гнутове, Широкино, Троїцьке, Водяне, Талаківці.

На Луганському напрямку під удар потрапила Новозванівка, Лопаскіно та Станиця Луганська – їх обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, за Троїцьким вів вогонь ворожий снайпер.

Читайте також: Бойовики підірвалися на своєму мінному полі

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Луганське, Авдіївку, Майорськ і Луганське.

В результаті обстрілу поранення отримали троє українських військовослужбовців.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Мар'їнка
Джерело: 24 Канал
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