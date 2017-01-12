Бойовики обстріляли Авдіївку, місто без води і тепла, – соцмережі

Ввечері, 11 січня, бойовики обстріляли Авдіївку з важкої зброї, в результаті чого була перебита одна лінія електропередач і знеструмлена Донецька фільтрувальна станція.

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