Бойовики обстріляли Авдіївку, місто без води і тепла, – соцмережі

Ввечері, 11 січня, бойовики обстріляли Авдіївку з важкої зброї, в результаті чого була перебита одна лінія електропередач і знеструмлена Донецька фільтрувальна станція.
Про це повідомив генеральний директор Авдіївського коксохімзаводу Муса Магомедов на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, снаряди приземлялися біля коксохіму.
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Обстріл підтвердили і місцеві жителі в соцмережах. За їхніми словами, місто лишилося без води і тепла.
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