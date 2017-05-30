Бойовики обстріляли Авдіївку: є поранені серед цивільних

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Внаслідок обстрілу бойовиками прифронтової Авдіївки троє цивільних зазнали поранень.
Про це у своєму Facebook повідомив голова поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін.
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За його даними, один зі снарядів терористів потрапив у двір приватного будинку, внаслідок чого по у ньому пошкоджені вікна та дах.
Неподалік на зупинці громадського транспорту через розрив снаряду осколкові поранення отримали двоє чоловіків та жінка. Наразі доставлені в лікарню,
– написав В’ячеслав Аброськін.
Нагадаємо, вранці 28 травня терористи обстріляли мирну Красногорівку. Внаслідок обстрілу була зруйнована половина лікарні і загорілась школа. Є інформація про вісьмох поранених.