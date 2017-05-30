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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовики обстріляли Авдіївку: є поранені серед цивільних

20:48, сьогодні 94
Терористи обстріляли Авдіївку
Терористи обстріляли Авдіївку / Фото із соцмереж

Внаслідок обстрілу бойовиками прифронтової Авдіївки троє цивільних зазнали поранень.

Про це у своєму Facebook повідомив голова поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін.

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За його даними, один зі снарядів терористів потрапив у двір приватного будинку, внаслідок чого по у ньому пошкоджені вікна та дах.

Неподалік на зупинці громадського транспорту через розрив снаряду осколкові поранення отримали двоє чоловіків та жінка. Наразі доставлені в лікарню,
– написав В’ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, вранці 28 травня терористи обстріляли мирну Красногорівку. Внаслідок обстрілу була зруйнована половина лікарні і загорілась школа. Є інформація про вісьмох поранених.

Теги: Україна Політика Тероризм Авдіївка Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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