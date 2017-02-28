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Бойовики обстріляли автопарк донецької компанії: з'явилися фото

11:31, сьогодні 215 Читать новость на русском
Наслідки нічного обстрілу
Наслідки нічного обстрілу / Прес-центр АТО

Ввечері 27 лютого незаконні збройні формування обстріляли околиці населеного пункту Талаківка та автопарк агрохолдингу HARVEAST.

Бойовики вели вогонь з самохідних артилерійських установок калібру 122 мм, повідомляють у штабі АТО.

Внаслідок обстрілу, що тривав близько години, пошкоджено покрівлю навісу ангара, знищено КАМаЗ та пошкоджено осколками п’ять тракторів агрохолдингу.

На щастя, жертв серед мирного населення немає.

Довідка: HarvEast Holding – агрохолдинг, який був сформований в 2011 році на базі сільськогосподарських підприємств ПАТ ММК ім. Ілліча. Агрохолдинг володіє і управляє активами в Донецькій області та АР Крим.

Нагадаємо, в штабі АТО повідомили про 84 обстрілів українських позицій з боку бойовиків за минулу добу. Також було відомо про одного пораненого бійця.

Пізніше речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін заявив, що за минулу добу один український військовий загинув.

Теги: Війна на Донбасі Україна АТО Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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