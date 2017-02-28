Бойовики обстріляли шахту Бутівку з танків

Станом на 18:00 28 лютого на Сході зафіксували 56 обстрілів – ворог гатить із забороненої зброї.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів – Гнутове, Широкине, Водяне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному та Новотроїцькому вів вогонь снайпер.

На донецькому напрямку танк обстрілював шахту Бутівку. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Зайцеве, Троїцьке, Новолуганське, Кам’янку, Авдіївку та Луганське. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Верхньоторецьке, Невельське, Богданівку, Авдіївку та Луганське.

На луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії – Кримське, а з стрілецької зброї – Станицю Луганську та Новоолександрівку.

Нагадаємо, 28 лютого у зоні АТО загинули двоє українських військових.