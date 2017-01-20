Бойовики обстріляли цивільний автобус під Донецьком

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли цивільний автобус. Є постраждалі.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

Згідно із повідомленням, вранці 20 січня у районі населеного пункту Оленівка, що знаходиться на тимчасово окупованій території. Внаслідок обстрілу отримала поранення місцева жителька.

Причетність бойовиків до цієї події підтверджується тим, що автобус, який рухався вздовж лінії зіткнення у напрямку Оленівка-Донецьк, отримав кульові ушкодження зі сторони позицій незаконних збройних формувань,

– вказано у повідомленні.

Також там заявили, що не виключається, що "ця провокація була здійснена з метою дискредитації Збройних Сил України у період перебування в районі проведення АТО заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ".

Нагадаємо, раніше сьогодні в ОБСЄ заявили, що після відносного затишшя на різдвяні свята, ситуація у зоні АТО знову загострилася.