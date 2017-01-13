Бойовики обстріляли власні позиції, є загиблі, – розвідка

Бойовики псевдоруспублік "ДНР/ЛНР" помилково здійснили мінометний обстріл власних позицій. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі.

Обстріл вели з передових позицій так званого 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка). Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

В результаті помилкового обстрілу один терорист загинув, ще троє отримали поранення.

Також відомо, що 12 січня в Горлівці в результаті необережного поводження зі зброєю був застрелений один з терористів.

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