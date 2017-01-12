Бойовики обстрілюють житлові райони Мар’їнки, серед поранених – мирні мешканці

12 січня бойовики знову вдалися до обстрілів житлових районів прифронтової Мар’їнки. Цього разу від їх дій постраждали мирні мешканці.

За повідомленням Мар'їнського відділення поліції, від обстрілів постраждала 64-річна місцева мешканка, яка в момент обстрілу знаходилась на власному городі. Саме там в неї влучив осколок. Жінка отримала поранення грудної клітини.

Після отриманого поранення жінка була доставлена до лікарні, однак від госпіталізації відмовилась.

Поліція кваліфікувала подію як "Терористичний акт".

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