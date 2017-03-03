Бойовики обстріляли Авдіївку з танків: місто поповнилось моторошними руїнами

Терористи вели вогонь по житловому сектору Авдіївки з танків та 120- та 82-міліметрових мінометів. Один із ворожих снарядів влучив у багатоповерхівку.
Фото обстрілів опублікував на своїй сторінці у Facebook начальник управління донецької поліції В'ячеслав Аброськін.
Також снаряди потрапили на подвір'я школи та дитячого садка.
За словами керівника військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павла Малихіна, бойовики продовжують обстрілювати місто з танків і САУ, щоб завдати якомога більше шкоди.
Українська сторона намагається відновити електро- та водопостачання міста.