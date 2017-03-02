Бойовики опублікували перелік "націоналізованих" підприємств

У так званій "ДНР" опублікували перелік українських підприємств, у яких ввели "тимчасову адміністрацію".
Список опублікований на ресурсі терористів:
філія "Металургійний комплекс" ПрАТ "Донецьксталь" металургійний завод;
ПрАТ "Макіївкокс";
ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод";
ПрАТ "Єнакіївський металургійний завод";
Макіївська філія ПАТ "Єнакіївський металургійний завод";
ПАТ "Харцизький трубний завод";
ПАТ "Ер Лікід";
ПрАТ "Єнакіївський коксохімпром";
ПрАТ "Докучаївський флюсо-доломітний комбінат";
ПАТ "Концерн Стирол";
ПАТ "Донецькокс";
ПрАТ "Комсомольське рудоуправління";
Донецький електротехнічний завод;
ПрАТ "Донецьксталь-Металургійний завод Донецьк";
ПАТ "ДТЕК Шахта "Комсомолець Донбасу";
ТОВ "Моспінське ВПП";
ПрАТ "ЦЗФ "Колосниковська";
ТОВ "ДТЕК Сервіс";
ТОВ "Електроналадка";
Орендне підприємство Шахта ім. А.Ф. Засядька;
ОП "Зуївська ТЕС" (ТОВ "Східенерго");
"ДТЕК Високовольтні мережі";
"ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля";
"ДТЕК Донецькобленерго";
ТОВ "Інвест – Транс";
ТОВ "Росукртранс";
ТОВ "ТриМоб";
ПАТ "Укртелеком";
ТОВ "Астеліт (ТОВ "Лайфселл");
ТОВ "Донецька міжнародна школа "Григорівський";
ТОВ "Редакція газети "Донецкие новости";
HarvEast Holding;
ТОВ "Метінвест-СМЦ";
ТОВ "Комплекс Пушкінський";
Корпорація міжрегіональний промисловий союз;
ПАТ "Українська акціонерна страхова "АСКА";
ПАТ "ПУМБ";
ТОВ "7 ЛІНІЯ";
ТОВ "Донбас Арена";
ТОВ "Готель" Донбас-Палас";
ТОВ "Проект - 2012 (Готель Park Inn by Radisson Donetsk);
ПрАТ "Футбольний клуб" Шахтар "СТБ" Кірша "
ПрАТ "Люкс".
Нагадаємо, ватажки "ЛНР" та "ДНР" вимагають від Києва припинити транспортну блокаду Донбасу до початку березня. В іншому вони погрожують ввести "зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестати постачати вугілля Україні".