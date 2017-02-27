Бойовики підготувалися до "націоналізації" підприємств України

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко оголосив про створення "штабу для контролю над переведенням підприємств української юрисдикції під зовнішнє управління".
Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.
Алогічний штаб створило і незаконне угруповання "ЛНР".
Ми готові з упевненістю заявити: на всіх підприємствах з зовнішнім управлінням співробітники збережуть свої посади, їм буде надана всебічна підтримка як з боку управління, так і з боку профспілок,
– розповів "керівник парламенту ЛНР" Володимир Дегтяренко.
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За його словами, вони ставлять завданням переорієнтувати підприємства в сторону Росії.