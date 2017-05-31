Бойовики подають рапорти на звільнення та відмовляються повертатися на передову

Проросійські бойовики з місцевого населення окупованого Донбасу відмовляється повертатися на передову. Причина – недостатнє фінансування та зневажливим ставленням до них з боку російських командирів.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

Звільнитись намагаються військовослужбовці ланки "рядовий - сержант", а також молодші офіцери, у першу чергу ті, які були завербовані з місцевого населення.

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Зокрема, у 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК 15 військовослужбовців з числа зазначених категорій подали рапорти на звільнення і, очікуючи рішення про звільнення, відмовляються повертатись на передові позиції або виконувати інші завдання, що стосуються виконання бойових завдань.