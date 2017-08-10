Бойовики поранили бійця АТО та обстріляли безпілотник місії ОБСЄ

В четвер, 10 серпня, донбаські бойовики обстріляли позиції українських військових під Маріуполем. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав один боєць АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Згідно з повідомленням, о 7:40 бойовики розпочали обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї та із залученням снайперів. Під час цього й отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який здійснював обстеження зазначеної ділянки дороги щодо наявності вибухонебезпечних пристроїв.

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Цією ж дорогою повинен був проїхати з непідконтрольної території до Маріуполя патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на чолі з Александром Хугом. Задля уточнення мінної небезпеки на дорозі в напрямку Маріуполя патруль ОБСЕ запустив квадрокоптер, проте під час польоту в районі селища Пікузи над непідконтрольною територією безпілотник потрапив під обстріл бойовиків.

Згідно з даними штабу АТО, Хуг та співробітники СММ ОБСЄ так і не змогли проїхати в Маріуполь по запланованому маршруту. За інформацією ОБСЄ, 10 серпня зі сторони бойовиків не проводилося жодних заходів із розмінування зазначеної ділянки дороги.