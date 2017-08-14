Бойовики поранили кількох бійців АТО: українські військові вдарили на ураження противника

В понеділок, 14 серпня, бойовики активніше обстрілювали позиції українських військових у зоні АТО: кількість обстрілів зросла майже удвічі. Тож ситуація в районі проведення АТО залишалась напруженою, проте контрольованою українськими бійцями.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

В штабі АТО зазначили, що найспекотніше було на околицях Авдіївки. Там майже з 7:00 бойовики 4 рази вдарили по опорних пунктах українських військових з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. У відповідь бійці АТО активно застосовували зброю на ураження противника.

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Тим часом на Донецькому напрямку під вогонь бойовиків потрапили позиції сил АТО в районі Луганського та Верхньоторецького. А на Маріупольському напрямку терористи випустили щонайменше 10 мін калібру 120 міліметрів по українських захисниках на підступах до Мар’їнки та Красногорівки.

Зазначається, що вранці внаслідок гранатометного обстрілу бойовиками українських укріплень поблизу Гнутового двоє бійців АТО отримали поранення.

В штабі АТО додали, що під вечір в ході вогневого протистояння із силами АТО бойовики вдарили з великокаліберних кулеметів по будинках мирних жителів Мар’їнки. Руйнування будівель зараз оцінюються. На щастя з місцевих ніхто не постраждав.