Бойовики посилили обстріли мирних територій Луганщини, є поранені

З початку доби на Луганщині через обстріл бойовиків поранень зазнав український військовий та ще один цивільний.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Луганської області. 24-річний мешканець міста Золоте-4 отримав мінно-вибухове поранення близько восьмої години ранку, а військовий зазнав важких поранень близько 13 години у Троїцькому. У поліції зазначили, що останнім часом бойовики посилили обстріли мирної території Луганської області, яка підконтрольна українській владі. Читайте також: Бойовики з танків обстрілюють житлові квартали Авдіївки