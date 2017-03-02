Бойовики посилили обстріли мирних територій Луганщини, є поранені

З початку доби на Луганщині через обстріл бойовиків поранень зазнав український військовий та ще один цивільний.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Луганської області.
24-річний мешканець міста Золоте-4 отримав мінно-вибухове поранення близько восьмої години ранку, а військовий зазнав важких поранень близько 13 години у Троїцькому.
У поліції зазначили, що останнім часом бойовики посилили обстріли мирної території Луганської області, яка підконтрольна українській владі.
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