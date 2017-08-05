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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовики посилили вогневу активність в зоні АТО: серед українських бійців є поранені

08:04, сьогодні 99
Бойовики на Донбасі своїми обстрілами поранили українських військових
Бойовики на Донбасі своїми обстрілами поранили українських військових / Фото з вільних мереж

У п’ятницю, 4 серпня, бойовики в зоні АТО на Донбасі посилили свою вогневу активність. Так, після 18:00 терористи збільшили кількість обстрілів позицій українських військових на Луганському і Донецькому напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що одним з основних епіцентрів протистояння надалі залишається Авдіївська промзона. Там майже цілу ніч з різних напрямків бойовики вели вогонь по українських укріпленнях з мінометів, гранатометів і стрілецького озброєння. Сили АТО теж жорстко відповідали бойовикам.

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Також цієї ночі під ворожим вогнем опинились позиції української армії у селищах Зайцеве, Кам’янка та Луганське. А близько 23:00 на підступах до Невельського внаслідок обстрілу один українських військовий отримав поранення.

Тим часом на Луганському напрямку "найгарячіше" було в районі Новоолександрівки. Там наприкінці доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО з різних видів зброї. Крім того, терористи застосовували міномети калібру 82 міліметри неподалік Донця.

Водночас на Маріупольському напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили українські позиції у Лебединському та Широкиному. А близько 23:00 в результаті ворожого обстрілу отримав осколкове поранення ще один український боєць.

Загалом за минулу добу бойовики 38 разів порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій троє українських військових отримали поранення.

"Варто додати, що за оперативною інформацією, у російсько-окупаційних підрозділах все частіше фіксуються випадки насильства. Так, нещодавно бойовик так званого полку морської піхоти після доведення наказу свого командира про позбавлення його грошової премії, підірвав гранату у розташуванні підрозділу. Злочинець загинув сам і поранив трьох бандитів", – зазначили у прес-центрі штабу АТО.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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