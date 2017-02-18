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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Бойовики потужно обстріляли Авдіївку

08:18, сьогодні 361 Читать новость на русском
Авдіївка
Авдіївка / Getty Images

За минулу добу на Донбасі зафіксували 73 обстріли, чотирьох українських військових поранено.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На донецькому напрямку – зі 120 міліметрових мінометів, танку, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти багаторазово обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки. Також з мінометів та гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Новоселівку Другу, Опитне, Верхньоторецьке, Кам’янку, Зайцеве, Новолуганське та Піски.

На маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Павлопіль. З мінометів різних калібрів – Красногорівку, Новогригорівку, Старогнатівку та Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне, Павлопіль, Талаківку та Широкине. Крім того бойовики обстріляли населений пункт Трудівське зі 122 міліметрової артилерії.

На луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів та протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Кримське, а з гранатометів – Новоолександрівку, Новозванівку та Катеринівку.
Також по Невельському та Гнутовому вогонь вів снайпер.

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Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
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