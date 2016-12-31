Бойовики різко збільшили обстріли

За минулу добу терористи 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських бійців.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.



Зокрема, на маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкиному та Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – по Водяному, Талаківці, Павлополю, Мар’їнці, Широкиному, Лебединському та Гнутовому.



На луганському напрямку терористи накрили обстрілами з мінометів калібру 82 мм Новозванівку, з гранатометів і стрілецької зброї гатили по Станиці Луганській, Новозванівці, Кондрашівці Новій, урочищу Червоне Гнилище та Новоолександрівці.



На донецькому напрямку противник зі стрілецької зброї обстрілював Троїцьке, Авдіївку, Луганське, Зайцеве, Південне, Верхньоторецьке та Опитне.



В районі Попасної відбувся бій – напад бойовиків військовослужбовці відбили, противник зазнав втрат і відступив.

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