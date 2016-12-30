Бойовики розбомбили бліндаж українських військових поблизу Горлівки
22:22, сьогодні 1255 Читать новость на русском
Бойовики активно обстрілюють позиції українських військових поблизу Горілвки.
Від початку так званого "перемир’я" біля Горлівки зовсім тихо не було жодного дня. Навіть сніг не встигає приховувати докази порушення бойовиками так званих мінських домовленостей.
За півгодини до того, як оголосили черговий режим тиші, терористи розбомбили бліндаж українських військових ущент.
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Свавілля збройне ворог підкріплює ідеологічно. Не залишається жодних сумнівів, що з того боку ніякі не ополченці, а росіяни. Про це свідчать прапори ВДВ та СРСР, які вивішують на позиціях.
Джерело: 24 Канал
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