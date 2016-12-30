Бойовики розбомбили бліндаж українських військових поблизу Горлівки

Бойовики активно обстрілюють позиції українських військових поблизу Горілвки.

Від початку так званого "перемир’я" біля Горлівки зовсім тихо не було жодного дня. Навіть сніг не встигає приховувати докази порушення бойовиками так званих мінських домовленостей.

За півгодини до того, як оголосили черговий режим тиші, терористи розбомбили бліндаж українських військових ущент.

Читайте також: Як живуть на Світлодарській дузі ті, хто береже наш спокій

Свавілля збройне ворог підкріплює ідеологічно. Не залишається жодних сумнівів, що з того боку ніякі не ополченці, а росіяни. Про це свідчать прапори ВДВ та СРСР, які вивішують на позиціях.