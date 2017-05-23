Бойовики розпочали обстріл житлових районів Авдіївки з "Градів", є поранений

Проросійські бойовики здійснили обстріл приватного житлового сектору Авдіївки із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

За даними Штабу АТО, обстріл розпочався близько 16:00 години.

Внаслідок нападу був зруйнований приватний будинок та декілька зазнали суттєвих пошкоджень по вулиці Лермонтова.

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Під час терористичного акту було поранено одного мирного мешканця.