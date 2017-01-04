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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

Бойовики стріляють самі в себе, щоб не воювати, – розвідка

12:37, сьогодні 12143 Читать новость на русском
Терористи-бойовики
Терористи-бойовики

Не бажаючи вступати в бойові зіткнення з українському армією, проросійські бойовики йдуть на нанесення собі ушкоджень.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, починаючи з 31 грудня 2016 року у підрозділах 1 і 2 АК окупаційних військ відмічено понад 20 випадків заподіяння умисних ушкоджень. Таким чином бойовики намагаються ухилитися від участі в бойових діях та проходження військової служби.

Загалом в бойовиків "зберігається тенденція до зниження рівня морально-психологічного стану особового складу, що пов’язано з незадовільними умовами несення служби, значними втратами та неналежним матеріальним забезпеченням".

Нагадаємо, до цього російське командування забрало у бойовиків особисту зброю.

Теги: Україна Війна на Донбасі Міністерство оборони України Зброя
Джерело: 24 Канал
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