Бойовики тікають від служби на Донбасі. Росія вигадала, як з цим боротись

Бойовики на Донбасі з початку загострення бойових дій дедалі частіше дезертирують зі "служби". Відтак, російські військові встановили блокпости, щоб не допускати втеч бойовиків.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

З відновленням активних бойових дій у розташуванні російських окупаційних військ спостерігається зниження морально-психологічного стану особового складу та збільшення випадків самовільного залишення підрозділів військовослужбовцями 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, у т.ч. зі зброєю,

– повідомили в розвідці.

Зазначається, що 3 лютого 8 бойовиків 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) самовільно залишили передові позиції зі зброєю.

"За розпорядженням начальника штабу 1 АК у тилових районах встановлено блокпости з метою виявлення військовослужбовців, які самовільно залишили бойові позиції. Для здійснення "загороджувальних" функцій на блокпостах з правом застосування зброї залучені:

на Донецькому напрямку – військовослужбовці окремого комендантського полку (Донецьк) 1 АК та підрозділи "внутрішніх військ", які у т.ч. укомплектовані військовослужбовцями Федеральної служби військ національної гвардії РФ; на Маріупольському напрямку – спеціальні підрозділи охорони 1 АК та представники військової комендатури", – мовиться у повідомленні.

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У розвідці додали, що аби уникнути відправки на передову та участі у бойових діях, понад 30 військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК написали рапорти на звільнення зі служби. Командування полку взяло під арешт цих бойовиків.

Водночас проблема неукомплектованості особовим складом у підрозділах полку, яка виникла у ході ведення активних бойових дій у районі Авдіївки, вирішується прикомандируванням військовослужбовців з інших з’єднань і частин 1 АК та створенням зведених підрозділів,

– підсумували у розвідці.