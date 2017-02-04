19:51
4 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АВДІЇВКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НОВИНИ ДОНЕЦЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:36, 3 лютого
Вєсті.UA. Політична нумерологія. Вигадана мова вигаданої республіки
Вєсті.UA
20:03, 3 лютого
Ексклюзивні деталі бурштинових перестрілок на Поліссі, – розслідування ЦРУ
ЦРУ
08:14, 3 лютого
Випуск новин за 17:00: Порошенко поговорить з Трампом. Нацвідбір на Євробачення-2017
Випуск новин
17:54, сьогодні
Конфлікт з Бальчуном та розвиток інфраструктури – ґрунтовна розмова з Омеляном
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:59, 1 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
АВДІЇВКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НОВИНИ ДОНЕЦЬКА

Бойовики тікають від служби на Донбасі. Росія вигадала, як з цим боротись

13:37, сьогодні 15385 Читать новость на русском
За даними розвідки, бойовики дезертирують з Донбасу
За даними розвідки, бойовики дезертирують з Донбасу / Getty Images

Бойовики на Донбасі з початку загострення бойових дій дедалі частіше дезертирують зі "служби". Відтак, російські військові встановили блокпости, щоб не допускати втеч бойовиків.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

З відновленням активних бойових дій у розташуванні російських окупаційних військ спостерігається зниження морально-психологічного стану особового складу та збільшення випадків самовільного залишення підрозділів військовослужбовцями 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, у т.ч. зі зброєю,
– повідомили в розвідці.

Зазначається, що 3 лютого 8 бойовиків 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) самовільно залишили передові позиції зі зброєю.

"За розпорядженням начальника штабу 1 АК у тилових районах встановлено блокпости з метою виявлення військовослужбовців, які самовільно залишили бойові позиції. Для здійснення "загороджувальних" функцій на блокпостах з правом застосування зброї залучені:
на Донецькому напрямку – військовослужбовці окремого комендантського полку (Донецьк) 1 АК та підрозділи "внутрішніх військ", які у т.ч. укомплектовані військовослужбовцями Федеральної служби військ національної гвардії РФ; на Маріупольському напрямку – спеціальні підрозділи охорони 1 АК та представники військової комендатури", – мовиться у повідомленні.

Читайте також: Бойовики відправляють воювати в Авдіївку мирних мешканців, – розвідка

У розвідці додали, що аби уникнути відправки на передову та участі у бойових діях, понад 30 військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК написали рапорти на звільнення зі служби. Командування полку взяло під арешт цих бойовиків.

Водночас проблема неукомплектованості особовим складом у підрозділах полку, яка виникла у ході ведення активних бойових дій у районі Авдіївки, вирішується прикомандируванням військовослужбовців з інших з’єднань і частин 1 АК та створенням зведених підрозділів,
– підсумували у розвідці.

Теги: Україна Війна на Донбасі арешт
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Найкращі події місяця: куди піти у лютому
сьогодні, 19:00 Найкращі події місяця: куди піти у лютому
110
Лондон проти Трампа: багатотисячні мітинги в серці Великобританії
сьогодні, 18:02 Лондон проти Трампа: багатотисячні мітинги в серці Великобританії
565
Как прощаться с кумиром: Стивен Спилберг
сьогодні, 16:30 Как прощаться с кумиром: Стивен Спилберг
Дмитро Бєлобров 2 4183
В
сьогодні, 14:23 В "ЛНР" підірвали ще одного лідера терористів: хто і чому?
Дмитро Снєгирьов 9223
Россия готова обсуждать замену Захарченко и Плотницкого компромиссными фигурами
сьогодні, 11:05 Россия готова обсуждать замену Захарченко и Плотницкого компромиссными фигурами
Блог Медіа 4 10083
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Ватажки "ДНР" та "ЛНР" отримали наказ припинити вогонь від Росії
 15 вересня 2016 , 17:59
Дипломат розповів, на що розраховувати Україні після призначення Фріланд
 11 січня , 00:52
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук