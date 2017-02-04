Бойовики цинічно обстріляли ремонтників в Авдіївці

Попри режим тиші, російські бойовики обстріляли українських електриків, які проводили ремонтні роботи для відновлення постачання електроенергії до Авдіївки.

Про це розповів прес-секретар Президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко.

Він зазначив, що відновити ремонтні роботи не вдалося через прицільний вогонь.

Відповідну інформацію надіслано ОБСЄ та нашим міжнародним партнерам. Україна вимагає від Росії негайно припинити вогонь,

– написав він.

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