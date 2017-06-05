Бойовики вчинили масові грабежі на Луганщині: відеодоказ

На Луганщині мародери з так званої "ЛНР" розграбували близько 30 дач. Власники дач зняли на відео наслідки цього масового грабунку.

Про це розповів журналіст Денис Казанський.

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"Інцидент стався ще в лютому, однак жертви пограбування вирішили надати його розголосу тільки зараз, так як бойовики обіцяли людям відшкодувати збиток і просили не розповідати про те, що трапилося", – розповів журналіст.

Він також опублікував відео, яке записали власники розграбованих дач, на якому показано наслідки візиту злодіїв. Окрім того, у ролику чути телефонні переговори з командиром бойовиків Володимиром Бесідою, який обіцяв людям повернути награбоване.

"Кажуть, з дач вивезли три "Уралу" награбованого добра. Хто ще хоче народну республіку? Є ще бажаючі?", – саркастично пише Казанський.