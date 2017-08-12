Бойовики вдарили по будинках мирних жителів на Донеччині: є фото руїн

В суботу, 12 серпня, близько 5:30 під час обстрілу бойовиками позицій сил АТО в районі селища Новолуганське під вогонь терористів потрапили житлові квартали населеного пункту.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО із посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

Зазначається, що внаслідок обстрілу бойовиків з гармат БМП, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в житловому будинку по провулку Пушкіна було пошкоджено газову трубу та опору лінії електропередач, вибито вікна, посічено осколками стіни, веранду та паркан.

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Також повідомляється, що в легковому авто ВАЗ-2106, що був припаркований біля будинку, осколками протитанкових гранат вибито скло, пробиті колеса та корпус. На щастя, ніхто з мешканців оселі не постраждав. Із пошкодженої труби трапився витік газу.

В сусідньому будинку по провулку Пушкіна осколками протитанкової гранати посічено стіни та паркан.