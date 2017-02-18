Бойовики вдарили по Трудівському: Україна втратила техніку

Пізно ввечері 17 лютого бойовики нанесли артилерійський удар по населеному пункту Трудівське, що на маріупольському напрямку.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За попередніми даними терористи гатили артилерію калібру 122 міліметри одночасно з двох напрямків.

Внаслідок обстрілу знищено один автомобіль та пошкоджено 7 одиниць автомобільної техніки української армії. Також пошкоджень зазнали три автомобілі волонтерів.

Про втрати серед військових та цивільних наразі не відомо.

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