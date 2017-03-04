Бойовики ведуть обстріли по всіх напрямках, у силах АТО є поранені

За поточну добу на Донбасі бойовики 52 рази обстріляли позиції українських військових. Внаслідок боїв поранення отримали троє українських військових.

Про це повідомив прес-секретар АТО Леонід Матюхін.

Він зазначив, що бойовики гатять по ЗСУ з мінометів, артилерії і гранатометів. Зокрема, на маріупольському напрямку Богданівка, Новотроїцьке і Водяне були обстріляні з 122-мм артилерії і 120-мм мінометів.

Зі стрілецької зброї і гранатометів ворог обстріляв Гнутове, Мар'їнку, Широкине, Талаківку. По Новотроїцькому та Лебединському працювали снайпери.

Вогню з 152-мм артилерії піддалися Калинове і Попасна. Також бойовики гатили по Новоолександрівці, Кримському, Катеринівці. А у районі Кримського окупанти використовували протитанкові ракетні комплекси.

На донецькому напрямку з танків і мінометів були обстріляні Авдіївка, Кам'янка, Луганське, з гранатометів і стрілецької зброї – Зайцеве і Троїцьке.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 115 обстрілів, внаслідок яких двоє українських військових зазнали поранень.