Бойовики ведуть потужний обстріл Авдіївки, – соцмережі

В районі міста Авдіївка (Донецька область) бойовики ведуть потужний обстріл.
Про це повідомляють користувачі Twitter.
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В #Авдеевка снова шумно. Поздравляю всех с режимом тишины и отводом вооружения! — Сыч Авдея ?? (@owl_ok)
21 февраля 2017 г.
В #Авдеевка снова шумно. Поздравляю всех с режимом тишины и отводом вооружения!
"Где ложилось? Плюсы мощные 4 шт, выстрелов не слышно" #Авдеевка — Сыч Авдея ?? (@owl_ok)
21 февраля 2017 г.
"Где ложилось? Плюсы мощные 4 шт, выстрелов не слышно" #Авдеевка
#Авдеевка 5 прилётов в город или очень близко. — Cryion (@Cryion1)
21 февраля 2017 г.
#Авдеевка 5 прилётов в город или очень близко.
Мне тут в личку пишут местные Ясиноватой. Говорят, от них танк бьёт — Сыч Авдея ?? (@owl_ok)
21 февраля 2017 г.
Мне тут в личку пишут местные Ясиноватой. Говорят, от них танк бьёт
#Ласточкино и #Орловка без света,сильный скачок,серия разрывов в стороне промки!но думаю и ударили в тыл — Люфт Ганза ?? (@LuftGanza)
21 февраля 2017 г.
#Ласточкино и #Орловка без света,сильный скачок,серия разрывов в стороне промки!но думаю и ударили в тыл
Опять перебивают вводы на Авдеевку? Какой смысл чинить постоянно? Пока не протянут ветку со своей стороны - это бесконечно будет. — avdeyka (@avdey777ka)
21 февраля 2017 г.
Опять перебивают вводы на Авдеевку? Какой смысл чинить постоянно? Пока не протянут ветку со своей стороны - это бесконечно будет.