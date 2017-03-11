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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Бойовики ведуть потужний обстріл житлових кварталів Авдіївки

16:32, сьогодні 579 Читать новость на русском
Військові в Авдіївці
Військові в Авдіївці / УНІАН

Бойовики терористичної "ДНР" ведуть потужний обстріл житлових кварталів Авдіївки. Місто залишилося без електрики.

Про це повідомив глава Нацполіції Донецької області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, снаряди влучили в житлові будники вул. Менделєєва, 3 і 5, а також на вул.Чкалова, 28.

На щастя, постраждалих немає. Внаслідок обстрілів в місті відсутнє електропостачання. Про це повідомляє голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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Як повідомляє Жебрівський, життєвоважливі об'єкти міста підключають до альтернативного енергоживлення.

Про потужний обстріл також пишуть жителі міста в соцмережах.

Теги: Війна на Донбасі АТО Україна Новини Донецька Авдіївка Павло Жебрівський
Джерело: 24 Канал
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