Бойовики ведуть потужний обстріл житлових кварталів Авдіївки

Бойовики терористичної "ДНР" ведуть потужний обстріл житлових кварталів Авдіївки. Місто залишилося без електрики.

Про це повідомив глава Нацполіції Донецької області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, снаряди влучили в житлові будники вул. Менделєєва, 3 і 5, а також на вул.Чкалова, 28.

На щастя, постраждалих немає. Внаслідок обстрілів в місті відсутнє електропостачання. Про це повідомляє голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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Як повідомляє Жебрівський, життєвоважливі об'єкти міста підключають до альтернативного енергоживлення.

Про потужний обстріл також пишуть жителі міста в соцмережах.