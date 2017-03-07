Бойовики ведуть шквальний обстріл по всій лінії фронту: Україна зазнала втрат

За минулу добу, 6 березня, бойовики обстріляли українські позиції 122 рази. Зокрема, вели вогонь з танків та гранатометів.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

На Маріупольському напрямку танки бойовиків вели вогонь по Водяному та Лебединському. Також по Водяному вела вогонь артилерія. По Березовому, Водяному і Широкиному вели вогонь БМП та снайпери.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхньоторецьке, Новгородське, Піски, а з гранатометів та стрілецької зброї – Північне, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке, Кам’янку та Невельське.

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На Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії окупанти неодноразово обстрілювали Кримське. З мінометів різних калібрів – Новоолександрівку, Попасну, Новтошківське, Кримське, Троїцьке, Оріхове.

Четверо українських військових отримали поранення, один військовий травмований, один – загинув.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли, що 6 березня загинув 19-річний військовослужбовець морської піхоти поблизу Водяного. А бійці "Правого сектору" повідомили про смерть добровольця 1-ої окремої штурмової роти "Добровольчого українського корпусу" "Правого сектора" з позивним "Старий". Військовий загинув 6 березня під час виконання бойового завдання.