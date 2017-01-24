Бойовики відмовляються виконувати накази Росії на Донбасі, – розвідка

Російські командири на Донбасі заборонили бойовикам звільнятися з військової служби по закінченні дії контракту. Такий наказ обурив бойовиків і вони масово відмовляються виконувати накази командування та вступають у сутички з російськими офіцерами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Командувачем Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ віддано письмове розпорядження про заборону звільнення військовослужбовців з військової служби по закінченні дії контракту з метою підтримання бойової готовності та збереження чисельності особового складу з’єднань і частин російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Вказане розпорядження викликало обурення особового складу окремих частин, який перебуває на передових позиціях та на полігонах, і призвело до відмови виконання наказів й сутичок з кадровими офіцерами ЗС РФ", – мовиться у повідомленні української розвідки.

Зокрема, у 2 окремій мотострілецькій бригаді 2 АК (Луганськ) Збройних сил Росії трапився випадок групового вживання алкоголю з подальшим "з’ясуванням стосунків" з російськими офіцерами.

Окрім того, у 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ до 120 осіб, які звільнились по закінченні контракту, не очікуючи виплати заборгованих грошей, поспішно залишили розташування частини.

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Сержантський та рядовий особовий склад 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК, дізнавшись про розпорядження російського окупаційного командування, відмовився здавати частину грошового забезпечення на "потреби бригади та армійського корпусу". У відповідь командування бригади заборонило відпустки,

– додали у розвідці.

Також через брак бойовиків командування 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК насильно примушує людей до проходження військової служби за контрактом. Молоде поповнення відправляють до навчальних центрів без оформлення призовних документів.