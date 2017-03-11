Бойовики випадково обстріляли власний блокпост

Незаконні збройні формування на Донбасі випадково обстріляли власний блокпост на Маріупольському напрямку.

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.

Як йдеться у повідомлення, бойовики вели обстріл позицій сил АТО і випадково обстріляли свій же блокпост в районі села Пікузи (Донецька область, 20 кілометрів від Маріуполя).

Внаслідок обстрілу було також пошкоджено приватний будинок.

Окрім того, в розвідці зазначили, що бойовики вели вогонь по позиціям українських військових з важкого озброєння – ракетних систем залпового вогню "Град", 122- та 152-міліметрових артилерійських установок.

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