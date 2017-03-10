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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Бойовики висунули абсурдну заяву щодо вбивць "Гіві"

17:26, сьогодні 754 Читать новость на русском
Ліквідований терорист
Ліквідований терорист "Гіві" / Сепаратистські ЗМІ

Лідера бойовика "ДНР" Михайла Товстих (позивний "Гіві") вбили бійці восьмого полку "сил спеціальних операцій ЗСУ".

Про це заявив так званий "міністр державної безпеки ЛНР" Леонід Пасічник, пише DT.ua.

За його словами, вбили терориста українські військові, а саме вбивство було сплановане контррозвідкою СБУ.

Є всі підстави вважати, що вбивство командира батальйону "Сомалі" Михайла Товстих з позивним "Гіві" виконано фахівцями 8-го полку спеціального призначення,
– заявив Пасічник.

Окрім того, так званий "міністр" навіть назвав ім'я військового, який нібито очолює цей "спеціальний полк" – полковник Анатолій Сандурскій з позивним "Хутір".

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо про ліквідацію ватажка батальйону "Сомалі" – "Гіві". Раніше бойовики заявили, що у вбивстві підозрюють радника МВС Зоряна Шкіряка. Сам же Шкіряк розповів, що вогнемет "Шмель", за допомогою якого вбили терориста "Гіві", є виключно на озброєнні армії Російської Федерації.

Згодом до російських ЗМІ звернувся бойовик із батальйону "Сомалі", який і зізнався у вбистві їхнього ватажка.

Теги: Україна Вбивство "Гіві" Війна на Донбасі АТО СБУ
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