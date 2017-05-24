Бойовики висувають абсурдні умови задля затягнення процесу обміну полоненими

Представники проросійських бойовиків на окупованому Донбасі під час зустрічі гуманітарної підгрупи у Мінську висунули українській стороні ряд вимог, щоб затягнути процес обміну полоненими.

Про вимоги бойовиків повідомила представник України у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко.

За її словами, окупанти погодилися обговорювати списки для звільнення тільки з Віктором Медведчуком. Якого на зустрічі цього разу не було.

Ще одна вимога – продовження процедури верифікації осіб, в тому числі і тих, хто вже вийшов на волю в Україні.

"Ми провели ретельний аналіз списків осіб, яких вимагають звільнити представники ОРДЛО. Серед цих людей кілька сотень відмовляються переїжджати на окуповані росіянами території. Ті, хто в тюрмі – підтвердили своє небажання. Ті, хто на волі, й так не хочуть переїжджати, бо хотіли б - переїхали. Ще кілька десятків, поки ОРДЛО блокує звільнення, вже вийшли на волю по так званому "закону Савченко". Тобто щотижня 2-3 особи виходять на волю, й дехто з них вже навіть переїхали через КПВВ! Як їх можна верифікувати?", – написала Ірина Геращенко.

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Також ОРДЛО внесли в списки своїх вимог тих, хто не має жодного відношення до інспірованого на Донбасі конфлікту: починаючи від беркутівців, причетних до вбивств на Майдані і закінчуючи просто вбивцями у Запоріжжі чи Вінниці, а також тими особами, що були причетні до трагічних подій в Одесі.